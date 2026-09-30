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Gyártás megszűnt

Bluetooth®-os dokkolós hangsugárzó

DS3600/12

Az otthonába illő hang

Ez az erőteljes dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást nyújt, akár asztalra, akár máshová helyezve, és vezeték nélküli Bluetooth streaming funkciót is biztosít, ezen kívül szinkronizálhatja is iPhone/iPod/iPad készülékét a számítógépével.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming iPod/iPhone/iPad készülékről

A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű csatlakozást, így bármikor kényelmesen lejátszhatja az iPod, iPhone vagy iPad készüléken tárolt kedvenc zeneszámait a Philips audiorendszeren.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

Az ingyenes alkalmazás egy sor kiváló exkluzív funkcióval bővíti a dokkolós hangsugárzót. Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A DockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben további felületstílusok és új funkciók is várhatók.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.