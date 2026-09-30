2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3600/12
Az otthonába illő hang
Ez az erőteljes dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást nyújt, akár asztalra, akár máshová helyezve, és vezeték nélküli Bluetooth streaming funkciót is biztosít, ezen kívül szinkronizálhatja is iPhone/iPod/iPad készülékét a számítógépével.
iPod/iPhone/iPad készülékhez
A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű csatlakozást, így bármikor kényelmesen lejátszhatja az iPod, iPhone vagy iPad készüléken tárolt kedvenc zeneszámait a Philips audiorendszeren.
Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
Az ingyenes alkalmazás egy sor kiváló exkluzív funkcióval bővíti a dokkolós hangsugárzót. Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A DockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben további felületstílusok és új funkciók is várhatók.
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