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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS8300/10
Töltse be otthonát hihetetlen minőségű hanggal, vezeték nélkül
A DS8300 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően lenyűgöző hangzást biztosít iPod/iPhone/iPad készülékéhez. Most jobb minőséget érhet el zenehallgatás, játék és filmnézés alkalmával. A Bluetooth streaming átvitellel a szoba bármely pontjából élvezheti a nagyszerű hangzást.
Bluetooth®
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
30 W
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
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