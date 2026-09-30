Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.