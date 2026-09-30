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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS8500/12

Kivételes hangminőség és stílus

Az elegáns és stílusos Philips dokkolós hangsugárzó a PureDigital technológiának köszönhetően lenyűgöző hangzást biztosít iPhone/iPod készülékéhez. A hangsugárzó megjelenését és kivitelét továbbfejlesztett vezérlés egészíti ki közelségérzékelővel és intuitív távvezérlővel.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Kivételes hangminőség és stílus

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

A hangsugárzó igényeinek megfelelő, optimális akusztikus térfogat

Az intelligens hangzástervezés a lehető legjobb minőségű mélyhangzás garanciája. Az egyes középsugárzókhoz rendelt akusztikus térfogat tökéletesen megfelel az akusztikai követelményeknek. Az eredmény: erőteljes és gazdag mélyhangzás.

A finom ívelés nemcsak elegáns külsőt, de precíz hangvisszaadást is biztosít

A lekerekített hátlap tiszta vonalvezetése nemcsak a szemnek jelent élményt, hanem akusztikai szempontból is hatékonyabb. A gondosan megtervezett ívelés megnöveli a hangsugárzóház merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát. Az eredmény: sokkal precízebb és természetesebb hangvisszaadás. Csodálatos külalak és szenzációs hang egyszerre.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.