2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS8500/12
Kivételes hangminőség és stílus
Az elegáns és stílusos Philips dokkolós hangsugárzó a PureDigital technológiának köszönhetően lenyűgöző hangzást biztosít iPhone/iPod készülékéhez. A hangsugárzó megjelenését és kivitelét továbbfejlesztett vezérlés egészíti ki közelségérzékelővel és intuitív távvezérlővel.
A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.
Az intelligens hangzástervezés a lehető legjobb minőségű mélyhangzás garanciája. Az egyes középsugárzókhoz rendelt akusztikus térfogat tökéletesen megfelel az akusztikai követelményeknek. Az eredmény: erőteljes és gazdag mélyhangzás.
A lekerekített hátlap tiszta vonalvezetése nemcsak a szemnek jelent élményt, hanem akusztikai szempontból is hatékonyabb. A gondosan megtervezett ívelés megnöveli a hangsugárzóház merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát. Az eredmény: sokkal precízebb és természetesebb hangvisszaadás. Csodálatos külalak és szenzációs hang egyszerre.
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