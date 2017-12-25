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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS8550/10

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Az otthonába illő hang

Most jobb minőséget érhet el zenehallgatás, játék és filmnézés közben. Ez az intelligens és elegáns kivitelű dokkolós hangsugárzó pompás hangminőséget biztosít az iPod, iPhone vagy iPad készüléken lévő műsorszámok lejátszásakor, valamint kényelmet biztosít a beépített akkumulátor és a vezeték nélküli Bluetooth streaming által.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért

SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében

SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS8550 dokkolós hangsugárzó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS8550 dokkolós hangsugárzó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.