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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az otthonába illő hang
Most jobb minőséget érhet el zenehallgatás, játék és filmnézés közben. Ez az intelligens és elegáns kivitelű dokkolós hangsugárzó pompás hangminőséget biztosít az iPod, iPhone vagy iPad készüléken lévő műsorszámok lejátszásakor, valamint kényelmet biztosít a beépített akkumulátor és a vezeték nélküli Bluetooth streaming által.
A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.
A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS8550 dokkolós hangsugárzó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS8550 dokkolós hangsugárzó