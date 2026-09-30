TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • A termék életmódja
  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS9000/12

Ismerje meg az igazi hanghűséget

A Philips DS9000/12 dokkolós hangsugárzó utat nyit mindahhoz, amit a zenében értékesnek tart. A kiváló minőségű alkatrészekkel, természetes fából készült hangsugárzó az eredetihez tökéletesen hűen szólaltatja meg az iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt zenét, így hiteles hangélményt biztosít.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Ismerje meg az igazi hanghűséget

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

Passzív szűrőváltó a teljes hallható spektrum visszaadásáért

Passzív szűrőváltó a teljes hallható spektrum visszaadásáért

A passzív szűrőváltóval minden egyes hang tisztán hallható, azaz a zene lenyűgözően tiszta, természetes és teljes értékű lesz. A gondos fejlesztésnek köszönhetően a teljes hallható hangfrekvenciás spektrum minden egyes része el van választva és megfelelő meghajtóra érkezik. A meghajtó frekvenciatartományán kívül eső jeleket a rendszer nem küldi el, ezáltal a minőség jelentősen nő, a torzítás szintje pedig nagy mértékben csökken. A kiváló minőségű alkatrészekkel a passzív szűrőváltó használatával nyert hang koherens és páratlanul hű az eredetihez.

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő

A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő

A legkifinomultabb zenerajongók számára kifejlesztett készülékek kijelzője kikapcsol a zavartalan zeneélvezet érdekében és a hangvisszaadásra összpontosítás miatt. A közelségérzékelő révén mindezt Ön is élvezheti. Ha eltávolodik, a megvilágított funkciógombok fénye automatikusan elhalványul. Amikor kezét a készülékhez közelíti, a funkciógombok ismét világítani kezdenek.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.