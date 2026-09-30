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Gyártás megszűnt

Philips FidelioPrimo dokkolós hangsugárzó

DS9/10

Ismerje meg az igazi hanghűséget

A Philips Fidelio DS9/10 dokkolós hangsugárzó kategóriájában egyedülálló, kivételes kialakítású és hangminőségű eszköz. Az iPod Touch, iPhone és iPad eszközről érkező zene az alkalmazott természetes faanyagnak és a prémium minőségű alkatrészeknek köszönhetően teljesen élethűen hangzik.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Ismerje meg az igazi hanghűséget

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

Puha dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért

A kétutas hifi hangsugárzó puha dóm magashangszórót tartalmaz. A dóm magashangszórókkal a Philips rukkolt elő az 1960-as évek elején, az azóta eltelt fél évszázadban pedig a hifi hangszórók bevett megoldása lett. A puha dóm magashangszórók részletgazdag, természetes, keménység- és torzításmentes, a felvételek minden részletét visszaadó hangzást nyújtanak.

SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében

SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.

Valódi digitális feldolgozás a tiszta jelért a teljes audioláncon keresztül

Valódi digitális feldolgozás a tiszta jelért a teljes audioláncon keresztül

A legtöbb dokkoló hangsugárzó az iPod, iPhone vagy iPad készülék analóg kimenetéről származó jelet alakítja vissza digitálissá, amely így zajosabb lesz, ugyanakkor veszít részletgazdagságából. A lejátszó digitális kimenetét használó hangsugárzó változatlan formában megőrzi a zenei jelet, így jobb jel-zaj viszonyt és felbontást eredményez.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.