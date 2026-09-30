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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS9/10
Ismerje meg az igazi hanghűséget
A Philips Fidelio DS9/10 dokkolós hangsugárzó kategóriájában egyedülálló, kivételes kialakítású és hangminőségű eszköz. Az iPod Touch, iPhone és iPad eszközről érkező zene az alkalmazott természetes faanyagnak és a prémium minőségű alkatrészeknek köszönhetően teljesen élethűen hangzik.
iPod/iPhone/iPad készülékhez
A kétutas hifi hangsugárzó puha dóm magashangszórót tartalmaz. A dóm magashangszórókkal a Philips rukkolt elő az 1960-as évek elején, az azóta eltelt fél évszázadban pedig a hifi hangszórók bevett megoldása lett. A puha dóm magashangszórók részletgazdag, természetes, keménység- és torzításmentes, a felvételek minden részletét visszaadó hangzást nyújtanak.
A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.
A legtöbb dokkoló hangsugárzó az iPod, iPhone vagy iPad készülék analóg kimenetéről származó jelet alakítja vissza digitálissá, amely így zajosabb lesz, ugyanakkor veszít részletgazdagságából. A lejátszó digitális kimenetét használó hangsugárzó változatlan formában megőrzi a zenei jelet, így jobb jel-zaj viszonyt és felbontást eredményez.
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