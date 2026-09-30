Puha dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért

A kétutas hifi hangsugárzó puha dóm magashangszórót tartalmaz. A dóm magashangszórókkal a Philips rukkolt elő az 1960-as évek elején, az azóta eltelt fél évszázadban pedig a hifi hangszórók bevett megoldása lett. A puha dóm magashangszórók részletgazdag, természetes, keménység- és torzításmentes, a felvételek minden részletét visszaadó hangzást nyújtanak.