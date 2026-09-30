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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Gyártás megszűnt

MiniVacKézi porszívó

FC6144/01

Nagy teljesítményű MiniVac kézi porszívó - hatékonyabb tisztítás

Élvezze a hatékonyabb tisztítás eredményeit a Philips MiniVac 7,2 V-os porszívóval! A porzsák nélküli körkörös légáram és a 2 fázisú szűrőrendszer hosszan tartó eredményt biztosít, az aerodinamikus kialakítású szívófej pedig hatékonyabb porgyűjtést tesz lehetővé.

Összes előny megtekintése

Porzsák nélkül, körkörös légáram, aerodinamikus szívófej

Nagy teljesítményű MiniVac kézi porszívó - hatékonyabb tisztítás

  • 7,2 V akkus

  • Porzsák nélküli, körkörös rendszerű

  • Réstisztító és kefés szívófej

Egy lépésben lepattintható szívófej az egyszerű kiürítéshez

Egy lépésben lepattintható szívófej az egyszerű kiürítéshez

A Philips MiniVac porszívó egyszerűen és gyorsan üríthető, és higiénikusan tisztítható. A Philips MiniVac porszívó szívófeje egyetlen mozdulattal leválasztható, így az ürítéskor nem kell érintkezni a benne lévő porral.

Keskeny töltőállvány falra / asztalra

Keskeny töltőállvány falra / asztalra

A Philips kézi porszívót a kényelmes töltőalapon tárolhatja a falon vagy az asztalon egyaránt. Így a Philips kézi porszívó nagy teljesítményű akkumulátorával mindig használatra készen áll, ha szükség van rá.

2 fázis, porzsák nélkül, körkörös légáram - az optimális szűrésért

2 fázis, porzsák nélkül, körkörös légáram - az optimális szűrésért

A porzsák nélküli porszívó körkörös légárama a szennyeződéseket belül keringeti, így biztosítva az optimális, magas szívóerőt és a tartós tisztítási eredményt. 2-szintű szűrőrendszere biztosítja, hogy a már belülre került szennyeződés ne kerülhessen ki. Az első szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a redőzött második szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.