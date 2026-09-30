2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FC6144/01
Nagy teljesítményű MiniVac kézi porszívó - hatékonyabb tisztítás
Élvezze a hatékonyabb tisztítás eredményeit a Philips MiniVac 7,2 V-os porszívóval! A porzsák nélküli körkörös légáram és a 2 fázisú szűrőrendszer hosszan tartó eredményt biztosít, az aerodinamikus kialakítású szívófej pedig hatékonyabb porgyűjtést tesz lehetővé.
7,2 V akkus
Porzsák nélküli, körkörös rendszerű
Réstisztító és kefés szívófej
A Philips MiniVac porszívó egyszerűen és gyorsan üríthető, és higiénikusan tisztítható. A Philips MiniVac porszívó szívófeje egyetlen mozdulattal leválasztható, így az ürítéskor nem kell érintkezni a benne lévő porral.
A Philips kézi porszívót a kényelmes töltőalapon tárolhatja a falon vagy az asztalon egyaránt. Így a Philips kézi porszívó nagy teljesítményű akkumulátorával mindig használatra készen áll, ha szükség van rá.
A porzsák nélküli porszívó körkörös légárama a szennyeződéseket belül keringeti, így biztosítva az optimális, magas szívóerőt és a tartós tisztítási eredményt. 2-szintű szűrőrendszere biztosítja, hogy a már belülre került szennyeződés ne kerülhessen ki. Az első szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a redőzött második szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.
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