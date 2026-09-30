2 fázis, porzsák nélkül, körkörös légáram - az optimális szűrésért

A porzsák nélküli porszívó körkörös légárama a szennyeződéseket belül keringeti, így biztosítva az optimális, magas szívóerőt és a tartós tisztítási eredményt. 2-szintű szűrőrendszere biztosítja, hogy a már belülre került szennyeződés ne kerülhessen ki. Az első szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a redőzött második szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.