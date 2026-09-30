2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
FM02SM140B/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SATA III 2,5"-es SSD belső meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
2 TB
Szilárdtest meghajtó
A Philips szilárdtest-meghajtóinak nagysebességű adatátvitele lényegesen lecsökkenti a várakozási időt nagy mennyiségű multimédiás fájl másolásakor a számítógép merevlemezére vagy merevlemezéről.
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