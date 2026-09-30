2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
FM02SS030P/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
2 TB
Szilárdtest meghajtó
A Philips szilárdtest-meghajtóinak nagysebességű adatátvitele lényegesen lecsökkenti a várakozási időt nagy mennyiségű multimédiás fájl másolásakor a számítógép merevlemezére vagy merevlemezéről.
A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.
A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.
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