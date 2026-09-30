2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM02SS050P/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD meghajtónak köszönhetően a napi műveletek gyorsabban elvégezhetők. Az SSD emellett azonnali betöltést is biztosít, ami gyorsabb rendszerindítást és alkalmazásbetöltést jelent,
2 TB
Szilárdtest meghajtó
Növelje a szabad tárhelyet az USB flash meghajtón elhelyezett összes fájl automatikus tömörítésével
A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.
A Philips szilárdtest-meghajtóinak nagysebességű adatátvitele lényegesen lecsökkenti a várakozási időt nagy mennyiségű multimédiás fájl másolásakor a számítógép merevlemezére vagy merevlemezéről.
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