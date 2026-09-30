Egyszerű használat, plug and play!

Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD meghajtónak köszönhetően a napi műveletek gyorsabban elvégezhetők. Az SSD emellett azonnali betöltést is biztosít, ami gyorsabb rendszerindítást és alkalmazásbetöltést jelent,