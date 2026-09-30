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Gyártás megszűnt

SSD

FM02SS050P/00

Egyszerű használat, plug and play!

Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD meghajtónak köszönhetően a napi műveletek gyorsabban elvégezhetők. Az SSD emellett azonnali betöltést is biztosít, ami gyorsabb rendszerindítást és alkalmazásbetöltést jelent,

Összes előny megtekintése

Egyszerű használat, plug and play!

  • 2 TB

  • Szilárdtest meghajtó

Az összes fájlra érvényes, automatikus fájltömörítés helytakarékos megoldás

Növelje a szabad tárhelyet az USB flash meghajtón elhelyezett összes fájl automatikus tömörítésével

Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 2.0 kábellel

A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.

SSD ultragyors adatátvitellel

A Philips szilárdtest-meghajtóinak nagysebességű adatátvitele lényegesen lecsökkenti a várakozási időt nagy mennyiségű multimédiás fájl másolásakor a számítógép merevlemezére vagy merevlemezéről.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.