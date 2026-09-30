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SSD

FM02SS130B/00

Egyszerű használat, plug and play!

Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SATA III 2,5"-es SSD belső meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

Összes előny megtekintése

Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

Egyszerű használat, plug and play!

  • 2 TB

  • Szilárdtest meghajtó

SSD ultragyors adatátvitellel

A Philips szilárdtest-meghajtóinak nagysebességű adatátvitele lényegesen lecsökkenti a várakozási időt nagy mennyiségű multimédiás fájl másolásakor a számítógép merevlemezére vagy merevlemezéről.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.