2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
FM12FD85B/00
Kicsi, könnyű, bárhol használható
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips Pico edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
128 GB-os
Pico Edition 2.0
A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.
Vékony és könnyű kivitel. A kompakt, stílusos kialakításnak köszönhetően adatait bárhová magával viheti. Vigye magával dokumentumait és multimédiás fájljait, amikor csak szüksége van rájuk.
Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására
Értékelések