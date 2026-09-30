2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM25SS050P/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
256 GB-os
Szilárdtest meghajtó
A számítógép összes fájljának szinkronizálásával bárhol néhány kattintással hozzáférhet a dokumentumaihoz, és dolgozhat rajtuk.
Növelje a szabad tárhelyet az USB flash meghajtón elhelyezett összes fájl automatikus tömörítésével
A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.
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