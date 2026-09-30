2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM32FD175E/00
Kicsi, könnyű, bárhol használható
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips MOTION edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
32 GB-os
Motion Edition 3.2
3 darabos készlet
Válasszon a divatos színek közül; zselérózsaszín, ultraibolya bíbor, abszintzöld vagy elektromoskék, az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására
Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására
A nagy sebességű adatátvitel lényegesen csökkenti a várakozási időt nagy multimédiás fájlok másolásakor a számítógép merevlemezére.
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