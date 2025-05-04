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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM32MP45D/00
Kicsi, könnyű, bárhol használható
A kompakt Micro SDHC formátumú, Class 10 UHS-I U1 sebességi besorolású kártya 32 GB-os memóriakapacitást biztosít. A termékhez 2 csomag van mellékelve, adapterrel együtt.
32 GB-os
Class 10
UHS-I
2 db-os
A 32 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.
Az SDHC kártya Class 10 teljesítményének, és gyors adatátviteli sebességnek köszönhetően többé már nem kell sokat várnia az adatátvitelre!
1.0
5-ből
1
Vélemény
Bpanther
04/05/2025
Magyarország
Nem megbízható
Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .
Előnyök
Semmi
Hátrányok
Megbízhatatlan
Ez az értékelés a következőhöz készült: FM32MP45D SDHC-kártya
Használat dátuma 2025-01-04
Ez az értékelés a következőhöz készült: FM32MP45D SDHC-kártya
Használat dátuma 2025-01-04