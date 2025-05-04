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Összes sorozat

        Gyártás megszűnt

        SDHC-kártya

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Vélemény

        Kicsi, könnyű, bárhol használható

        A kompakt Micro SDHC formátumú, Class 10 UHS-I U1 sebességi besorolású kártya 32 GB-os memóriakapacitást biztosít. A termékhez 2 csomag van mellékelve, adapterrel együtt.

        Összes előny megtekintése

        32 GB-os Micro SDHC adapterrel

        Kicsi, könnyű, bárhol használható

        • 32 GB-os

        • Class 10

        • UHS-I

        • 2 db-os

        32 GB tárolási kapacitás nagyméretű adatfájlokhoz

        A 32 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.

        Szupergyors adatátviteli sebesség Class 10-es SDHC kártyákkal

        Az SDHC kártya Class 10 teljesítményének, és gyors adatátviteli sebességnek köszönhetően többé már nem kell sokat várnia az adatátvitelre!

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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        1.0

        5-ből

        1

        Vélemény

        5
        4
        3
        2

        04/05/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Nem megbízható

        Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .

        Előnyök

        Semmi

        Hátrányok

        Megbízhatatlan

        Ez az értékelés a következőhöz készült: FM32MP45D SDHC-kártya

        Használat dátuma 2025-01-04

        Ez az értékelés a következőhöz készült: FM32MP45D SDHC-kártya

        Használat dátuma 2025-01-04

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.