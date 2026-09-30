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Összes sorozat

        SSD

        FM50SM140B/00

        Egyszerű használat, plug and play!

        Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SATA III 2,5"-es SSD belső meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

        Összes előny megtekintése

        Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

        Egyszerű használat, plug and play!

        • 500 GB

        • Szilárdtest meghajtó

        SSD ultragyors adatátvitellel

        A Philips szilárdtest-meghajtóinak nagysebességű adatátvitele lényegesen lecsökkenti a várakozási időt nagy mennyiségű multimédiás fájl másolásakor a számítógép merevlemezére vagy merevlemezéről.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.