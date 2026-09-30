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Gyártás megszűnt

USB flash meghajtó

FM51FD001B/00

Egyszerű használat, plug and play!

Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

Összes előny megtekintése

Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

Egyszerű használat, plug and play!

  • 512 GB

  • Vivid Edition 3.0

Divatos USB-egység a színes kivitelezésnek köszönhetően

Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására

Beépített védőkupak kényelme érdekében

Nincs több elvesztett védőkupak! A védőkupak a termék része, így az mindig az USB-egységen marad. A használathoz egyszerűen húzza hátra a védőkupakot, csatlakoztassa az USB-egységet, és indítsa el a lejátszást!

Egyszerű kinyithatóság és felhasználóbarát csomagolás

A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.