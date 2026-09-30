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Gyártás megszűnt

SSD

FM51FD75B/00

Egyszerű használat, plug and play!

Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips SNOW edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

Összes előny megtekintése

Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

Egyszerű használat, plug and play!

  • 512 GB

  • Snow Edition 3.0

Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 3.0 kábellel

A nagy sebességű adatátvitel lényegesen csökkenti a várakozási időt nagy multimédiás fájlok másolásakor a számítógép merevlemezére.

512 GB tárolási kapacitás nagyméretű adatfájlokhoz

Az 512 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.

Divatos USB-egység a színes kivitelezésnek köszönhetően

Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.