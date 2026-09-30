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        Gyártás megszűnt

        SSD

        FM51SM130B/00

        Egyszerű használat, plug and play!

        Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A Philips SSD egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

        Összes előny megtekintése

        Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

        Egyszerű használat, plug and play!

        • 512 GB

        • Szilárdtest meghajtó

        Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 2.0 kábellel

        A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.

        Beépített védőkupak kényelme érdekében

        Nincs több elvesztett védőkupak! A védőkupak a termék része, így az mindig az USB-egységen marad. A használathoz egyszerűen húzza hátra a védőkupakot, csatlakoztassa az USB-egységet, és indítsa el a lejátszást!

        Egyszerű kinyithatóság és felhasználóbarát csomagolás

        A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.