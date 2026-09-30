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        Gyártás megszűnt

        USB flash meghajtó

        FM64FD170B/00

        Egyszerű használat, plug and play!

        Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips MOTION edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

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        • 64 GB-os

        • Motion Edition 2.0

        Egyszerű kinyithatóság és felhasználóbarát csomagolás

        A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.

        A működésjelző fájlmásolás közben világít

        Feltűnő LED jelzőfény mutatja, hogy a meghajtó csatlakozása és működése megfelelő. Gyorsabban villog, amikor fájlok másolása van folyamatban a memóriára vagy a memóriából.

        Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 2.0 kábellel

        A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.

        Műszaki adatok

        Útmutatók és dokumentumok

        Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

        • PDF fájl, 158.8 kB
        • 21 July 2026

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.