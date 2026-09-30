2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM64FD170D/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips MOTION edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
64 GB-os
Motion Edition 2.0
2 db-os
A 64 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.
A csomagoláson található jelölések és perforációk segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az USB-egységet.
Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására