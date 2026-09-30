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Összes sorozat

        Gyártás megszűnt

        USB flash meghajtó

        FM64FD175D/00

        Egyszerű használat, plug and play!

        Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips MOTION edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

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        • 64 GB-os

        • Motion Edition 3.2

        • 2 db-os

        Divatos USB-egység a színes kivitelezésnek köszönhetően

        Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására

        Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 3.0 kábellel

        A nagy sebességű adatátvitel lényegesen csökkenti a várakozási időt nagy multimédiás fájlok másolásakor a számítógép merevlemezére.

        64 GB tárolási kapacitás nagyméretű adatfájlokhoz

        A 64 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.

        Műszaki adatok

        Útmutatók és dokumentumok

        Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

        • PDF fájl, 160.7 kB
        • 20 July 2026

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.