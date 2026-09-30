2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM64MP45D/00
Kicsi, könnyű, bárhol használható
A kompakt Micro SDXC formátumú, Class 10 UHS-I U1 sebességi besorolású kártya 64 GB-os memóriakapacitást biztosít. A termékhez 2 csomag van mellékelve, adapterrel együtt.
64 GB-os
Class 10
UHS-I
2 db-os
A 64 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.
Értékelések