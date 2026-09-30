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        Gyártás megszűnt

        SDXC-kártya

        FM64MP45D/00

        Kicsi, könnyű, bárhol használható

        A kompakt Micro SDXC formátumú, Class 10 UHS-I U1 sebességi besorolású kártya 64 GB-os memóriakapacitást biztosít. A termékhez 2 csomag van mellékelve, adapterrel együtt.

        Összes előny megtekintése

        Micro SDXC adapterrel

        Kicsi, könnyű, bárhol használható

        • 64 GB-os

        • Class 10

        • UHS-I

        • 2 db-os

        64 GB tárolási kapacitás nagyméretű adatfájlokhoz

        A 64 GB kapacitás hasznosnak bizonyul sok fájl vagy nagyobb méretű fájlok másolásakor, megosztásakor és mentésekor PC vagy laptop USB portján keresztül.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.