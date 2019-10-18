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Gyártás megszűnt
HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
A HAJVÁGÓ 3000-es sorozatot tartós használat mellett is tökéletes működésre tervezték. Az innovatív vágóelem, a rozsdamentes acél vágópengék és az állítható fésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
13 hosszbeállítás
Vezetékes használat
Bármilyen hajtípus esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem minden használat alkalmával kiváló teljesítményt biztosít, és kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók.*
Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.
Az állítható fésűvel, ami 12, 1-tól 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé (pontosan 2 mm különbséggel az egyes fokok között) egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.
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4.2
5-ből
161
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
Janika
18/10/2019
Magyarország
Összességében annyira nem rossz
Lehetne jobb! Néha becsípi a bort! de ezenkívül tartós. könnyen tisztítható. és jó árértékben van!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó
Logika
02/10/2019
Magyarország
Kiváló hajvágógép
Tökéletesen megfelel a célra, egyszerűen használható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó
Abasc
28/01/2019
Magyarország
Ennek a terméknek szinte minden paramétere kiváló
Ennek a terméknek szinte minden paramétere kiváló, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó
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