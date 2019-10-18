TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

30% kedvezmény a PRE30 kuponkóddal!

kísértetiesen jó ajánlatok! 2026.10.19. - 11.01. között a Philips.hu-n.

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben

Gyártás megszűnt

Hairclipper series 3000Hajvágó

HC3400/15

4.2

| (161) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket

HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

A HAJVÁGÓ 3000-es sorozatot tartós használat mellett is tökéletes működésre tervezték. Az innovatív vágóelem, a rozsdamentes acél vágópengék és az állítható fésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

DualCut technológia - gyorsabb és pontosabb vágás

HAJVÁGÓ 3000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 13 hosszbeállítás

  • Vezetékes használat

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Bármilyen hajtípus esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem minden használat alkalmával kiváló teljesítményt biztosít, és kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos Philips hajvágók.*

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében

Önélező, rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében.

13 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

13 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

Az állítható fésűvel, ami 12, 1-tól 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé (pontosan 2 mm különbséggel az egyes fokok között) egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

161

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Összességében annyira nem rossz

Lehetne jobb! Néha becsípi a bort! de ezenkívül tartós. könnyen tisztítható. és jó árértékben van!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló hajvágógép

Tökéletesen megfelel a célra, egyszerűen használható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó

28/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ennek a terméknek szinte minden paramétere kiváló

Ennek a terméknek szinte minden paramétere kiváló, mindenkinek csak ajánlani tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hajvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. Philips termékelődjéhez képest