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Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

HC3410/85

4.6

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

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4.6

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/02/2018

Česká republika

Česká republika

První dojmy jsou dobré.

Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil naprosto má očekávání

Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výborný výrobek

Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.