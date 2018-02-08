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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.6
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Bubák
08/02/2018
Česká republika
První dojmy jsou dobré.
Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
kak7
17/12/2017
Česká republika
Tento produkt splnil naprosto má očekávání
Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
palko
17/02/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výborný výrobek
Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů