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Hair ClipperSeries 3000

HC3721/15

4.5

| (717) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Megbízható és hatékony vágási teljesítmény

Ajándékozza meg saját magát vagy szeretteit a tökéletesen egyenletes és precíz hajvágás élményével a Philips 3000-es hajvágó segítségével, amelynek önélező pengéi hosszan tartó élességről gondoskodnak. Tapasztalja meg a vezetékes használat közbeni hatékony teljesítményt.

Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Egyszerű használat a precíz hajvágáshoz

Megbízható és hatékony vágási teljesítmény

  • Önélező pengék

  • 6 hosszbeállítás

  • Trim and Flow

  • Vezetékes használat

Testreszabható stílus 6 állítható hosszal

Testreszabható stílus 6 állítható hosszal

A 3 mm-es fokozatokban 6 hosszbeállítást kínáló hajvágóval magabiztosan intézheti a hajvágást. Az állítható fésűvel 3 mm és 15 mm közötti hosszt tud vágni, ha pedig leveszi a fésűt, akkor letisztult, 0,5 mm-es eredményt érhet el. Hajvágás megbízhatóan és egyszerűen.

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

41 mm-es önélező pengéink sokáig élesek maradnak, szabályosan vágják el a hajat, hogy minden egyes hajvágáskor egységes és egyenletes eredményt lehessen elérni.

Az egyenletes és egyszerű otthoni hajvágáshoz

Az egyenletes és egyszerű otthoni hajvágáshoz

Élvezze az egyenletes hajvágást az első pillanattól az utolsóig. Kialakításának köszönhetően a Trim and Flow fésű mozgatja a hajat, és megakadályozza az elakadást, így a hajvágó gond nélkül tud haladni. Segít a határozott irányításban és az ideális stílus megvalósításában, kiküszöbölve a zavaró tényezőket.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

717

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

02/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Végre egy termék,aminek nem egy méteres a vezetéke

Szuper termék.A Philips termékekben még nem csalódtam.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó

Használat dátuma 2025-08-02

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó

Használat dátuma 2025-08-02

25/06/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kiváló termék😃 Precízen, pontosan teszi a dolgát😃

Előnyök

Gyors, precíz

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

Használat dátuma 2023-05-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

Használat dátuma 2023-05-25

23/05/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Kicsit lassabb vele a hajvágás mint a húszon akárhány éves régi vezetékessel ami még mindig működik, viszont sokkal pontosabban és szebben lehet vele vágni. Szóval számomra előrelépés és tökéletesebb mint gondoltam.

Előnyök

Precíz vágás.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

Használat dátuma 2024-04-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

Használat dátuma 2024-04-23

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

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