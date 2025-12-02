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Megbízható és hatékony vágási teljesítmény
Ajándékozza meg saját magát vagy szeretteit a tökéletesen egyenletes és precíz hajvágás élményével a Philips 3000-es hajvágó segítségével, amelynek önélező pengéi hosszan tartó élességről gondoskodnak. Tapasztalja meg a vezetékes használat közbeni hatékony teljesítményt.
Kiterjesztett garancia
Önélező pengék
6 hosszbeállítás
Trim and Flow
Vezetékes használat
A 3 mm-es fokozatokban 6 hosszbeállítást kínáló hajvágóval magabiztosan intézheti a hajvágást. Az állítható fésűvel 3 mm és 15 mm közötti hosszt tud vágni, ha pedig leveszi a fésűt, akkor letisztult, 0,5 mm-es eredményt érhet el. Hajvágás megbízhatóan és egyszerűen.
41 mm-es önélező pengéink sokáig élesek maradnak, szabályosan vágják el a hajat, hogy minden egyes hajvágáskor egységes és egyenletes eredményt lehessen elérni.
Élvezze az egyenletes hajvágást az első pillanattól az utolsóig. Kialakításának köszönhetően a Trim and Flow fésű mozgatja a hajat, és megakadályozza az elakadást, így a hajvágó gond nélkül tud haladni. Segít a határozott irányításban és az ideális stílus megvalósításában, kiküszöbölve a zavaró tényezőket.
4.5
5-ből
717
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Aranka1973
02/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Végre egy termék,aminek nem egy méteres a vezetéke
Szuper termék.A Philips termékekben még nem csalódtam.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó
Használat dátuma 2025-08-02
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó
Használat dátuma 2025-08-02
Szilárd73
25/06/2024
Magyarország
Kiváló
Kiváló termék😃 Precízen, pontosan teszi a dolgát😃
Előnyök
Gyors, precíz
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Használat dátuma 2023-05-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Használat dátuma 2023-05-25
Laci81@
23/05/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Kicsit lassabb vele a hajvágás mint a húszon akárhány éves régi vezetékessel ami még mindig működik, viszont sokkal pontosabban és szebben lehet vele vágni. Szóval számomra előrelépés és tökéletesebb mint gondoltam.
Előnyök
Precíz vágás.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Használat dátuma 2024-04-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Használat dátuma 2024-04-23
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.