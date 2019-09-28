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Gyártás megszűnt

Hairclipper series 5000Hajvágó

HC5450/15

4.5

| (259) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

A HAJVÁGÓ 5000-es sorozatot tartós használat mellett is tökéletes működésre tervezték. Az innovatív vágóelem, a tartós titán vágópengék és az állítható fésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

DualCut technológia - gyorsabb és pontosabb vágás

HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*

  • Titánium pengék

  • 24 hosszbeállítás

  • 90perc vez. nélk. használat/1óra töltés

  • Gyermekfésű

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Kettős élű vágóegység csökkentett súrlódással

Bármilyen haj esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem úgy került kialakításra, hogy minden alkalommal kiválóan teljesítsen, és kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos, a tartósságot megcélzó robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel ellátott Philips hajvágók.*

Extra éles pengék az extra pontos eredményért

Extra éles pengék az extra pontos eredményért

Tökéletes, mégis gyengéd vágás az önélező, titánbevonatú acél pengékkel, amelyek hosszan tartó teljesítményt nyújtanak, újra és újra.

24 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

24 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszbeállítás 0,5 mm-től 23 mm-ig

A zoom gombbal, ami 23, 1-től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 1 mm különbséggel az egyes fokok között, egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.

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Értékelések

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4.5

5-ből

259

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

28/09/2019

Magyarország

Magyarország

nem bántam meg

Végig olvasva a leírását és a véleményezéseket, végül megvásároltam. Többszöri használat után, most már tudom véleményezni. A termékismertetőben leírtak teljesen megfelelnek a valóságnak. Remekül használható, jól teljesít, amit ebben a kategóriában kell tudni egy hajvágónak azt tudja. Picit a kialakítása elsőre furcsa, de megszokható. Könnyen tisztítható és ami a legfontosabb, nem igényel olajozást. Gyors és könnyű vágás, nincs hajhúzás , mint az elődjénél. Akkumulátor jól bírja (egyenlőre) illetve bedugott töltővel is lehet használni. Aki ebben a modellben gondolkodik, nyugodtan vásárolja meg. Remélem hosszú ideig fog működni :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Gyors, könnyű, halk

Már hosszú évek óta philips akksis hajnyírót használok (átlagosan 2 hetente van használva) és a legjobb választás! Volt egyszer a egy másik márkás eltérülésem, de ostobaság volt :) hangosabb, lassab, és elég hamar feladta a harcot. Ezzel a szériával sosem volt probléma, és ami fontos nekem, hogy más márkákhoz képest lenyegesen halkabb, könnyebb és gyorsabb. Az ára is zsenialis volt, mert közvetlen itt az oldalon olcsóbb volt mint bármely más ismert webshopban.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó

29/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Nagyon szeretjük ezt a hajvágót. Egyszerű és gyors vele a hajvágás, egyszerűen kezelhető, könnyű beállítás

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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