2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Gyártás megszűnt
HAJVÁGÓ 5000-es sorozat - Kétszer gyorsabban vág‧*
A HAJVÁGÓ 5000-es sorozatot tartós használat mellett is tökéletes működésre tervezték. Az innovatív vágóelem, a tartós titán vágópengék és az állítható fésű úgy van kialakítva, hogy gyors és pontos vágást biztosítson minden alkalommal.
Titánium pengék
24 hosszbeállítás
90perc vez. nélk. használat/1óra töltés
Gyermekfésű
Bármilyen haj esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem úgy került kialakításra, hogy minden alkalommal kiválóan teljesítsen, és kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos, a tartósságot megcélzó robusztus, rozsdamentes acél védőrésszel ellátott Philips hajvágók.*
Tökéletes, mégis gyengéd vágás az önélező, titánbevonatú acél pengékkel, amelyek hosszan tartó teljesítményt nyújtanak, újra és újra.
A zoom gombbal, ami 23, 1-től 23 mm-ig terjedő, rögzíthető hosszbeállítást tesz lehetővé, pontosan 1 mm különbséggel az egyes fokok között, egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt. A készüléket fésű nélkül is használhatja 0,5 mm-es vágáshoz.
4.5
5-ből
259
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Fery
28/09/2019
Magyarország
nem bántam meg
Végig olvasva a leírását és a véleményezéseket, végül megvásároltam. Többszöri használat után, most már tudom véleményezni. A termékismertetőben leírtak teljesen megfelelnek a valóságnak. Remekül használható, jól teljesít, amit ebben a kategóriában kell tudni egy hajvágónak azt tudja. Picit a kialakítása elsőre furcsa, de megszokható. Könnyen tisztítható és ami a legfontosabb, nem igényel olajozást. Gyors és könnyű vágás, nincs hajhúzás , mint az elődjénél. Akkumulátor jól bírja (egyenlőre) illetve bedugott töltővel is lehet használni. Aki ebben a modellben gondolkodik, nyugodtan vásárolja meg. Remélem hosszú ideig fog működni :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó
Pasztor
26/09/2019
Magyarország
Gyors, könnyű, halk
Már hosszú évek óta philips akksis hajnyírót használok (átlagosan 2 hetente van használva) és a legjobb választás! Volt egyszer a egy másik márkás eltérülésem, de ostobaság volt :) hangosabb, lassab, és elég hamar feladta a harcot. Ezzel a szériával sosem volt probléma, és ami fontos nekem, hogy más márkákhoz képest lenyegesen halkabb, könnyebb és gyorsabb. Az ára is zsenialis volt, mert közvetlen itt az oldalon olcsóbb volt mint bármely más ismert webshopban.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó
Anett93
29/01/2019
Magyarország
Szuper termék
Nagyon szeretjük ezt a hajvágót. Egyszerű és gyors vele a hajvágás, egyszerűen kezelhető, könnyű beállítás
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 5000 HC5450/15 Hajvágó
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés
Philips termékelődjéhez képest