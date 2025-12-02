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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
Sokoldalúság a családi hajvágáshoz
Ajándékozza meg saját magát vagy szeretteit a precíz hajvágás élményével a Philips 5000-es hajvágó segítségével. Élességüket megőrző pengéi sima és egyenletes eredményeket biztosítanak, míg a vezetékes használattal elérhető hatékony teljesítmény kényelmes és magabiztos vágást tesz lehetővé.
Önélező, acél vágópengék
16 hosszbeállítás
PowerAdapt érzékelő
Trim and Flow
A 2 mm-es fokozatokban 16 precíz hosszbeállítást kínáló hajvágó segítségével könnyedén egységes hajvágási eredményekre tehet szert otthon. Két, 3mm és 28 mm között állítható fésű, valamint egy 2 mm-es precíziós fésű biztosítja az elérni kívánt stílus kialakításához szükséges rugalmasságot. Ha pedig igazán rövidre szeretne vágni, csak vegye le a fésűt a letisztult, 0,5 mm-es végeredményért.
Érjen el tökéletes vágást a tartós teljesítményre tervezett 41 mm-es önélező acélpengékkel
Élvezze az egyenletes hajvágást az első pillanattól az utolsóig. Kialakításának köszönhetően a Trim and Flow fésű mozgatja a hajat, és megakadályozza az elakadást, így a hajvágó gond nélkül tud haladni. Segít a határozott irányításban és az ideális stílus megvalósításában, kiküszöbölve a zavaró tényezőket.
4.5
5-ből
717
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Aranka1973
02/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Végre egy termék,aminek nem egy méteres a vezetéke
Szuper termék.A Philips termékekben még nem csalódtam.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó
Date of Use 2025-08-02
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó
Date of Use 2025-08-02
Szilárd73
25/06/2024
Magyarország
Kiváló
Kiváló termék😃 Precízen, pontosan teszi a dolgát😃
Előnyök
Gyors, precíz
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Date of Use 2023-05-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Date of Use 2023-05-25
Laci81@
23/05/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Kicsit lassabb vele a hajvágás mint a húszon akárhány éves régi vezetékessel ami még mindig működik, viszont sokkal pontosabban és szebben lehet vele vágni. Szóval számomra előrelépés és tökéletesebb mint gondoltam.
Előnyök
Precíz vágás.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Date of Use 2024-04-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó
Date of Use 2024-04-23
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.