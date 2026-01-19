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Összes sorozat

  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás
  • Precíz és sokoldalú hajformázás

Új

Hair ClipperSeries 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Precíz és sokoldalú hajformázás

Tapasztalja meg a sokoldalú, precíz hajvágás élményét a 28 hosszbeállításnak és az élességüket minden használat során megőrző önélező pengéknek köszönhetően. Gyönyörködjön az elvárt, egységes eredményben, amelyet otthoni környezetben érhet el.

Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Tapasztalja meg magabiztos vágást elősegítő hatékony teljesítményt

Precíz és sokoldalú hajformázás

  • Önélező, acél vágópengék

  • 28 hosszbeállítás

  • PowerAdapt érzékelő

  • Trim and Flow

Testreszabható stílus 28 állítható hosszal

Testreszabható stílus 28 állítható hosszal

Alakítsa ki saját stílusát a 28 hosszbeállítással, precíz, 1 mm-es fokozatokban. A három, 2 mm és 28 mm között állítható fésűvel szabad kezet kap bármilyen stílus megvalósításához, de ha leveszi a fésűt, akkor letisztult, 0,5 mm-es vágási eredményt is elérhet. Magabiztos, személyre szabott szépségápolás egyszerűen.

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Érjen el tökéletes vágást a tartós teljesítményre tervezett 41 mm-es önélező acélpengékkel

Az egyenletes és egyszerű otthoni hajvágáshoz

Az egyenletes és egyszerű otthoni hajvágáshoz

Élvezze az egyenletes hajvágást az első pillanattól az utolsóig. Kialakításának köszönhetően a Trim and Flow fésű mozgatja a hajat, és megakadályozza az elakadást, így a hajvágó gond nélkül tud haladni. Segít a határozott irányításban és az ideális stílus megvalósításában, kiküszöbölve a zavaró tényezőket.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

282

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

19/01/2026

Magyarország

Magyarország

Kiváló

2015-ben vettem ezt a típust, még mindig működik, az akkumulátor kifogástalan, a vágófej adja meg magát 10 év után. Ugyanezt keresve jutottam el ide, gondoltam megírom ezt a véleményt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Date of Use 2024-01-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Date of Use 2024-01-19

11/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Könnyű, gyors használat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Date of Use 2025-09-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Date of Use 2025-09-11

09/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Philips minőség

Ez a harmadik Philips hajnyíróm. Az előzőek kb 10-10 évet bírtak, remélem ez is bír majd ennyit. Könnyű használni. Gyorsan és pontosan lehet vele vágni a hajat.

Előnyök

Kiváló minőség

Hátrányok

Kicsit magas ár.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó

Date of Use 2025-06-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó

Date of Use 2025-06-09

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

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