2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
Precíz és sokoldalú hajformázás
Tapasztalja meg a sokoldalú, precíz hajvágás élményét a 28 hosszbeállításnak és az élességüket minden használat során megőrző önélező pengéknek köszönhetően. Gyönyörködjön az elvárt, egységes eredményben, amelyet otthoni környezetben érhet el.
Önélező, acél vágópengék
28 hosszbeállítás
PowerAdapt érzékelő
Trim and Flow
Alakítsa ki saját stílusát a 28 hosszbeállítással, precíz, 1 mm-es fokozatokban. A három, 2 mm és 28 mm között állítható fésűvel szabad kezet kap bármilyen stílus megvalósításához, de ha leveszi a fésűt, akkor letisztult, 0,5 mm-es vágási eredményt is elérhet. Magabiztos, személyre szabott szépségápolás egyszerűen.
Érjen el tökéletes vágást a tartós teljesítményre tervezett 41 mm-es önélező acélpengékkel
Élvezze az egyenletes hajvágást az első pillanattól az utolsóig. Kialakításának köszönhetően a Trim and Flow fésű mozgatja a hajat, és megakadályozza az elakadást, így a hajvágó gond nélkül tud haladni. Segít a határozott irányításban és az ideális stílus megvalósításában, kiküszöbölve a zavaró tényezőket.
4.5
5-ből
282
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Alex0530
19/01/2026
Magyarország
Kiváló
2015-ben vettem ezt a típust, még mindig működik, az akkumulátor kifogástalan, a vágófej adja meg magát 10 év után. Ugyanezt keresve jutottam el ide, gondoltam megírom ezt a véleményt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Date of Use 2024-01-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Date of Use 2024-01-19
Cina23
11/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Könnyű, gyors használat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Date of Use 2025-09-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Date of Use 2025-09-11
OkrosA
09/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Philips minőség
Ez a harmadik Philips hajnyíróm. Az előzőek kb 10-10 évet bírtak, remélem ez is bír majd ennyit. Könnyű használni. Gyorsan és pontosan lehet vele vágni a hajat.
Előnyök
Kiváló minőség
Hátrányok
Kicsit magas ár.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó
Date of Use 2025-06-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó
Date of Use 2025-06-09
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés
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