2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Maximális formázási szabadság
Tapasztalja meg a precíz, magabiztos hajvágás élményét a 28 hosszbeállításnak és az önélező titánpengéknek köszönhetően. Alakítson ki sima átmeneteket a precíziós fokozatvágó eszközökkel, és élvezze a professzionális szabályozási lehetőségeket otthon a sokoldalú Philips fodrásztartozék-készlettel.
Kiterjesztett garancia
Önélező titán pengék
28 hosszbeállítás
PowerAdapt érzékelő
Trim and Flow
Alakítsa ki saját stílusát a 28 hosszbeállítással, precíz, 1 mm-es fokozatokban. A három, 2 mm és 28 mm között állítható fésűvel szabad kezet kap bármilyen stílus megvalósításához, de ha leveszi a fésűt, akkor letisztult, 0,5 mm-es vágási eredményt is elérhet. Magabiztos, személyre szabott szépségápolás egyszerűen.
Önélező titánpengéink minden használat során megőrzik élességüket, így egységes, megbízható eredményeket lehet velük elérni. A hajvágó egyenletes és egyszerű hajvágási élményt kínál a frizura kialakításához – kompromisszumok nélkül.
A 4 részes fodrásztartozék-készlet a magabiztos otthoni hajvágáshoz szükséges összes kelléket biztosítja: ollót, fésűt, fodrászköpenyt és hajcsatokat.
4.5
5-ből
285
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Alex0530
19/01/2026
Magyarország
Kiváló
2015-ben vettem ezt a típust, még mindig működik, az akkumulátor kifogástalan, a vágófej adja meg magát 10 év után. Ugyanezt keresve jutottam el ide, gondoltam megírom ezt a véleményt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Használat dátuma 2024-01-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Használat dátuma 2024-01-19
Cina23
11/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Könnyű, gyors használat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Használat dátuma 2025-09-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó
Használat dátuma 2025-09-11
OkrosA
09/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Philips minőség
Ez a harmadik Philips hajnyíróm. Az előzőek kb 10-10 évet bírtak, remélem ez is bír majd ennyit. Könnyű használni. Gyorsan és pontosan lehet vele vágni a hajat.
Előnyök
Kiváló minőség
Hátrányok
Kicsit magas ár.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó
Használat dátuma 2025-06-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó
Használat dátuma 2025-06-09
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés
A profi fodrászhoz képest.
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.