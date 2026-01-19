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Hair ClipperSeries 9000

HC9722/15

4.5

| (285) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Maximális formázási szabadság

Tapasztalja meg a precíz, magabiztos hajvágás élményét a 28 hosszbeállításnak és az önélező titánpengéknek köszönhetően. Alakítson ki sima átmeneteket a precíziós fokozatvágó eszközökkel, és élvezze a professzionális szabályozási lehetőségeket otthon a sokoldalú Philips fodrásztartozék-készlettel.

Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Éles vágás, egyszerű fokozatvágás és kényelmes formázás

Maximális formázási szabadság

  • Önélező titán pengék

  • 28 hosszbeállítás

  • PowerAdapt érzékelő

  • Trim and Flow

Testreszabható stílus 28 állítható hosszal

Testreszabható stílus 28 állítható hosszal

Alakítsa ki saját stílusát a 28 hosszbeállítással, precíz, 1 mm-es fokozatokban. A három, 2 mm és 28 mm között állítható fésűvel szabad kezet kap bármilyen stílus megvalósításához, de ha leveszi a fésűt, akkor letisztult, 0,5 mm-es vágási eredményt is elérhet. Magabiztos, személyre szabott szépségápolás egyszerűen.

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Önélező titánpengéink minden használat során megőrzik élességüket, így egységes, megbízható eredményeket lehet velük elérni. A hajvágó egyenletes és egyszerű hajvágási élményt kínál a frizura kialakításához – kompromisszumok nélkül.

4 nélkülözhetetlen eszközzel a kívánt frizura kialakításához

4 nélkülözhetetlen eszközzel a kívánt frizura kialakításához

A 4 részes fodrásztartozék-készlet a magabiztos otthoni hajvágáshoz szükséges összes kelléket biztosítja: ollót, fésűt, fodrászköpenyt és hajcsatokat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

285

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

19/01/2026

Magyarország

Magyarország

Kiváló

2015-ben vettem ezt a típust, még mindig működik, az akkumulátor kifogástalan, a vágófej adja meg magát 10 év után. Ugyanezt keresve jutottam el ide, gondoltam megírom ezt a véleményt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Használat dátuma 2024-01-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Használat dátuma 2024-01-19

11/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Könnyű, gyors használat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Használat dátuma 2025-09-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hajvágó

Használat dátuma 2025-09-11

09/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Philips minőség

Ez a harmadik Philips hajnyíróm. Az előzőek kb 10-10 évet bírtak, remélem ez is bír majd ennyit. Könnyű használni. Gyorsan és pontosan lehet vele vágni a hajat.

Előnyök

Kiváló minőség

Hátrányok

Kicsit magas ár.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó

Használat dátuma 2025-06-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hajvágó

Használat dátuma 2025-06-09

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. A profi fodrászhoz képest.

  2. A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.