2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
9 l, 900 W
Manuális időzítő
Aromatartó edény, leveses-/rizsestál
Műanyag, fekete
A Philips pároló egyedi aromatartója a fűszerek aromájával bolondítja meg ételeit, még inkább valódi ízt biztosítva a párolásnak. Tegye kedvenc fűszereit az ízfokozóba, a többit pedig bízza a gőzre. A párolóból felszálló gőz kioldja a fűszerek finom aromáját, amely ínycsiklandó ízeivel alaposan átjárja az ételeket.
4.7
5-ből
25
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Alina2711
16/12/2020
România
Excelent pentru diversificare
De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Amina2020
01/05/2020
România
Produsul este absolut minunat.
Gustul alimentelor procesate este incredibil. Se păstrează textura, aroma lor naturală cât și toate vitaminele și mineralele benefice. Aparatul este compact, facil de utilizat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Elli
29/08/2019
România
Super profi
Acest produs ma ajuta mult în bucătărie. Îl recomand cu încredere.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/00
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/00