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Gyártás megszűnt
HP4638/00
Csillogjon a haj!
Legyen haja valóban csillogó. A fényes haj akkor a legszebb, ha Philips SalonStraight Active Ion hajformázóval egyenesítették ki. Az ionos kondicionálás, a kerámialapok és a professzionális formázási hőmérséklet a tökéletes eredmény garanciája.
180 °C
Kerámia
Ion légáram
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.
A korszerű Philips EHD+ technológia révén a hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít anélkül, hogy káros hatású forró pontok képződnének. Ez további védelmet jelent, és elősegíti, hogy haja egészséges és csillogó maradjon.
Értékelések
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)