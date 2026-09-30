Csillogjon a haj!

Legyen haja valóban csillogó. A fényes haj akkor a legszebb, ha Philips SalonStraight Active Ion hajformázóval egyenesítették ki. Az ionos kondicionálás, a kerámialapok és a professzionális formázási hőmérséklet a tökéletes eredmény garanciája.