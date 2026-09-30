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Gyártás megszűnt

Hajegyenesítő

HP4638/00

Csillogjon a haj!

Legyen haja valóban csillogó. A fényes haj akkor a legszebb, ha Philips SalonStraight Active Ion hajformázóval egyenesítették ki. Az ionos kondicionálás, a kerámialapok és a professzionális formázási hőmérséklet a tökéletes eredmény garanciája.

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Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonStraight Active Ion

Csillogjon a haj!

  • 180 °C

  • Kerámia

  • Ion légáram

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.

180 °C-os hőmérséklet a gyönyörű frizuráért

180 °C-os hőmérséklet a gyönyörű frizuráért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

EHD+ technológia a nagyobb védelem és a csillogóbb eredmény érdekében

EHD+ technológia a nagyobb védelem és a csillogóbb eredmény érdekében

A korszerű Philips EHD+ technológia révén a hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít anélkül, hogy káros hatású forró pontok képződnének. Ez további védelmet jelent, és elősegíti, hogy haja egészséges és csillogó maradjon.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 