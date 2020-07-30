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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
A hajegyenesítés soha nem volt ilyen egyszerű
Vegye át az irányítást a SalonStyle & Control hajegyenesítővel. A turmalin kerámialapok és a 230 ºC-os professzionális szárítási hőmérséklet a szépségesen csillogó, egyenes frizura kulcsa.
Az igen hasznos elforgatható vezeték technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a kábelek összegubancolódásának elkerülése érdekében.
A változtatható hőfokbeállítás lehetővé teszi a formázási hőmérséklet alacsonyról magasra történő gyors és egyszerű változtatását. Segítségével kiválaszthatja a haja és igényei számára legmegfelelőbb hőmérsékletet, hogy a végeredmény minden esetben tökéletes legyen.
Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, melyet a teljes biztonság érdekében terveztek. Ha elfelejtené kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével automatikusan kikapcsol.
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Előnyök
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Hátrányok
Не має
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Használat dátuma 2018-07-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Használat dátuma 2018-07-30
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener
Izida
28/04/2018
Україна
Со своей задачей справляется
Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)