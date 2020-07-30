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Gyártás megszűnt

Hajegyenesítő

HP4686/22

5

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hajegyenesítés soha nem volt ilyen egyszerű

Vegye át az irányítást a SalonStyle & Control hajegyenesítővel. A turmalin kerámialapok és a 230 ºC-os professzionális szárítási hőmérséklet a szépségesen csillogó, egyenes frizura kulcsa.

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Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonStyle & Control hajegyenesítő

A hajegyenesítés soha nem volt ilyen egyszerű

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

Az igen hasznos elforgatható vezeték technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a kábelek összegubancolódásának elkerülése érdekében.

Változtatható hőfokbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

A változtatható hőfokbeállítás lehetővé teszi a formázási hőmérséklet alacsonyról magasra történő gyors és egyszerű változtatását. Segítségével kiválaszthatja a haja és igényei számára legmegfelelőbb hőmérsékletet, hogy a végeredmény minden esetben tökéletes legyen.

Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével

Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, melyet a teljes biztonság érdekében terveztek. Ha elfelejtené kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Előnyök

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Hátrányok

Не має

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Használat dátuma 2018-07-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Használat dátuma 2018-07-30

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener

28/04/2018

Україна

Україна

Со своей задачей справляется

Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4686/22 Straightener

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 