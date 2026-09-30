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Gyártás megszűnt

Hajszárító

HP4840/00

1000 W-os hajszárító két hőfok- és sebességfokozattal

A Compact hajszárító mindent tud, amire szüksége lehet, és mindehhez egyszerű, kisméretű és karcsú külső párosul. Központi kapcsolója egyszerű használatot tesz lehetővé jobb- és balkezes személy számára egyaránt.

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Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Kompakt

1000 W-os hajszárító két hőfok- és sebességfokozattal

  • 1000 W

Két könnyen kezelhető beállítás a gondos szárításért

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében.

Hajformázó fúvócső az alapvető szárítási műveletekhez és az irányított levegőfújáshoz

A hajformázó fúvócsővel valamennyi alapvető szárítási műveletet elvégezheti, irányított levegőfújást biztosíthat a kefés hajformázáshoz.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 