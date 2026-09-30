1000 W-os hajszárító két hőfok- és sebességfokozattal

A Compact hajszárító mindent tud, amire szüksége lehet, és mindehhez egyszerű, kisméretű és karcsú külső párosul. Központi kapcsolója egyszerű használatot tesz lehetővé jobb- és balkezes személy számára egyaránt.