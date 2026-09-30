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Gyártás megszűnt
HP4840/00
1000 W-os hajszárító két hőfok- és sebességfokozattal
A Compact hajszárító mindent tud, amire szüksége lehet, és mindehhez egyszerű, kisméretű és karcsú külső párosul. Központi kapcsolója egyszerű használatot tesz lehetővé jobb- és balkezes személy számára egyaránt.
1000 W
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében.
A hajformázó fúvócsővel valamennyi alapvető szárítási műveletet elvégezheti, irányított levegőfújást biztosíthat a kefés hajformázáshoz.
Értékelések
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)