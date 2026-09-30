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Gyártás megszűnt
HP4891/00
A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is
Szeretné úgy szárítani haját, mint a profik? A 2100 W-os kiváló szárítóerővel rendelkező SalonPro az, amire szüksége van, ha olyan frizurát szeretne, mint a fodrászatban.
2100 W
Ion légáram
Kerámia diffúzor
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A kilenc különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A diffúzor segítségével gyorsan és egyenletesen száríthatja a haját, hogy csökkentse az elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá tegye a hajat. A diffúzor kiváló minőségű kerámiabevonatot kapott. Ez gondoskodik a haj védelméről, puhaságot és fényt kölcsönöz a hajnak, miközben tökéletes alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.
Értékelések
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)