Kerámia diffúzor a még nagyobb védelemért és még dúsabb hajért

A diffúzor segítségével gyorsan és egyenletesen száríthatja a haját, hogy csökkentse az elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá tegye a hajat. A diffúzor kiváló minőségű kerámiabevonatot kapott. Ez gondoskodik a haj védelméről, puhaságot és fényt kölcsönöz a hajnak, miközben tökéletes alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.