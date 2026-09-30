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Gyártás megszűnt

SalonDry ProHajszárító

HP4891/00

A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is

Szeretné úgy szárítani haját, mint a profik? A 2100 W-os kiváló szárítóerővel rendelkező SalonPro az, amire szüksége van, ha olyan frizurát szeretne, mint a fodrászatban.

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SalonPro

A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is

  • 2100 W

  • Ion légáram

  • Kerámia diffúzor

Kilenc könnyen kezelhető sebesség- és hőmérsékletbeállítás a maximális vezérelhetőség érdekében

Kilenc könnyen kezelhető sebesség- és hőmérsékletbeállítás a maximális vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A kilenc különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Professzionális 2100 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2100 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Kerámia diffúzor a még nagyobb védelemért és még dúsabb hajért

A diffúzor segítségével gyorsan és egyenletesen száríthatja a haját, hogy csökkentse az elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá tegye a hajat. A diffúzor kiváló minőségű kerámiabevonatot kapott. Ez gondoskodik a haj védelméről, puhaságot és fényt kölcsönöz a hajnak, miközben tökéletes alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 