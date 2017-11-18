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Gyártás megszűnt
Szárítsa haját különös gondossággal
Kényeztesse haját az egyszerűen használható hajszárítóval. Az összecsukható Salon Essential 1100 W-os szárítóereje optimális a hajszárításhoz.
1100 W
Összecsukható
Az 1100 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
z2k17
18/11/2017
Polska
Super
Mamy tą suszarke z 6lat. Cicha wystarczająco wydajna. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
zezon
27/12/2013
Polska
jest funkcjonalna
Mogła by mieć trochę większą moc ale i tak żona chwali
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4930 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4930 Hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)