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Gyártás megszűnt
Szárítsa haját különös gondossággal
Kényeztesse haját ezzel az egyszerűen használható hajszárítóval. Az összecsukható Salon Essential 1200 W-os szárítóereje optimális a hajszárításhoz.
1200 W
összecsukható
Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Яна74
21/06/2019
Україна
Чудова якість та дизайн
Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
berezivskyj
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Dashadasha2019
04/07/2019
Україна
Фен чудовий. Добре функціонує
Дуже добре висушує волосся. Мені його подарували давно, і він досі працює. Дуже гарний фен
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer
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