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Gyártás megszűnt

Salon EssentialHajszárító

HP4931/00

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Szárítsa haját különös gondossággal

Kényeztesse haját ezzel az egyszerűen használható hajszárítóval. Az összecsukható Salon Essential 1200 W-os szárítóereje optimális a hajszárításhoz.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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Salon Essential

Szárítsa haját különös gondossággal

  • 1200 W

  • összecsukható

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова якість та дизайн

Користуюся 8 років. Відмінна якість! Поломок не було. Рекомендую

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Маленький, компактний фен зручний у використанні. 9-ть років використовується через день, не було навіть натяку на якусь поломку, працює бездоганно.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

04/07/2019

Україна

Україна

Фен чудовий. Добре функціонує

Дуже добре висушує волосся. Мені його подарували давно, і він досі працює. Дуже гарний фен

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Salon Essential HP4931/00 Hairdryer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 