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Gyártás megszűnt
A hajszárító tökéletes eredményt biztosít
A SalonDry Control segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. A 2000 W-os professzionális szárítóerő, az ionos kondicionálás és a számos beállítás a kiváló eredmény (szárítás és formázás) garanciája.
2000 W
Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gaby
27/02/2019
Česká republika
Ideální fén
Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů
marcin2515
30/07/2014
Polska
dobra suszarka za rozsądne pieniądze
Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)