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Gyártás megszűnt

SalonDry ControlHajszárító

HP4982/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hajszárító tökéletes eredményt biztosít

A SalonDry Control segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. A 2000 W-os professzionális szárítóerő, az ionos kondicionálás és a számos beállítás a kiváló eredmény (szárítás és formázás) garanciája.

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SalonDry Control

A hajszárító tökéletes eredményt biztosít

  • 2000 W

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Ideální fén

Skvělá kvalita,za super cenu, nepřepaloval vlasy, lehký do ruky,rychle vysoušel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Vysoušeč vlasů

30/07/2014

Polska

Polska

dobra suszarka za rozsądne pieniądze

Doskonała suszarka, duża moc bo aż 2000W ( jak w profesjonalnych suszarkach u fryzjerów) długi kabel zasilający ( posiada zaczep , który umożliwia powieszenie) Suszarka ma dodatkowy turbo nawiew, pozwalający szybko wysuszyć włosy, jonizację by włosy były lśniące i zdrowsze oraz zimny nawiew utrwalający fryzurę przy tym jest niedroga, wygodna w użyciu i nie psuje się. Polecam wszystkim

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4982/00 Hairdryer

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 