TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Go to promotion

Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal

Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.

Megnézem

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe

Gyártás megszűnt

SalonDry ControlHajszárító

HP4983/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hajszárító tökéletes eredményt biztosít

A SalonDry Control segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. A 2100 W-os professzionális szárítóerő és a számos beállítás garantálja a tökéletes szárítási és formázási eredményt.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonDry Control

A hajszárító tökéletes eredményt biztosít

  • 2100 W

A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához

A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához

A diffúzor az egyenletes légáramnak köszönhetően kíméletesen szárít, csökkenti az elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá teszi a hajat. Megemeli a hajkoronát, és növeli a volumenét, elsősorban a fejtetőn, illetve a hajgyökerek tájékán, miközben tökéletes alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.

Professzionális 2100 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2100 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

хороший фен

Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

17/12/2013

Polska

Polska

Suszarka rewelacja

Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 