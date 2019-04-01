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Gyártás megszűnt
A hajszárító tökéletes eredményt biztosít
A SalonDry Control segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. A 2100 W-os professzionális szárítóerő és a számos beállítás garantálja a tökéletes szárítási és formázási eredményt.
2100 W
A diffúzor az egyenletes légáramnak köszönhetően kíméletesen szárít, csökkenti az elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá teszi a hajat. Megemeli a hajkoronát, és növeli a volumenét, elsősorban a fejtetőn, illetve a hajgyökerek tájékán, miközben tökéletes alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.
Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
дарья
01/04/2019
Україна
хороший фен
Сушит отлично.Работает без нареканий.рекомендую.Есть разные режимы .Холодный и горячий воздух(удобно)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
madralad
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
grzystan
17/12/2013
Polska
Suszarka rewelacja
Kupilam juz druga suszarke z tej serii , jestem wierna fanka od ponad 8 lat, i polece ja kazdemu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)