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Gyártás megszűnt

SalonDry Pro ACHajszárító

HP4992/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is

Szeretné úgy szárítani haját, mint a profik? A 2000 W-os szárítóerővel és professzionális AC-motorral rendelkező SalonDry Pro az, amire szüksége van, ha olyan frizurát szeretne, mintha most jött volna a fodrásztól.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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SalonDry Pro AC

A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is

  • 2000 W

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

Professzionális AC-motor az akár 50%-kal hosszabb élettartam érdekében

Professzionális AC-motor az akár 50%-kal hosszabb élettartam érdekében

Ezt a fajta motort kimondottan a professzionális fodrászszalonok számára fejlesztették ki, ami számos előnnyel jár. A legfontosabb, hogy hosszabb élettartamú a szokásos motoroknál, így a hajszárító élettartama 50%-kal nő. Ráadásul, extra erős légáramot képes létrehozni a gyors és hatékony szárítás érdekében.

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний та надійний

Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.

Előnyök

Потужний, надійний, є іонізатор

Hátrányok

немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Használat dátuma 2019-10-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Használat dátuma 2019-10-26

01/07/2020

България

България

Супер продукт!

Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега

Előnyök

Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.

Hátrányok

няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Használat dátuma 2018-07-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар

Használat dátuma 2018-07-01

17/04/2019

Україна

Україна

Дуже потужний, вічний фен

Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 