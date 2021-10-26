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Gyártás megszűnt
A hajszárító, amit a fodrászok szívesen használnak otthon is
Szeretné úgy szárítani haját, mint a profik? A 2000 W-os szárítóerővel és professzionális AC-motorral rendelkező SalonDry Pro az, amire szüksége van, ha olyan frizurát szeretne, mintha most jött volna a fodrásztól.
2000 W
Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
Ezt a fajta motort kimondottan a professzionális fodrászszalonok számára fejlesztették ki, ami számos előnnyel jár. A legfontosabb, hogy hosszabb élettartamú a szokásos motoroknál, így a hajszárító élettartama 50%-kal nő. Ráadásul, extra erős légáramot képes létrehozni a gyors és hatékony szárítás érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
26/10/2021
Україна
Потужний та надійний
Є усі потрібні функції, потужність регулюється, є іонізатор - волосся не електризується. Зручний. Надійний.
Előnyök
Потужний, надійний, є іонізатор
Hátrányok
немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Használat dátuma 2019-10-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Használat dátuma 2019-10-26
Лодка237
01/07/2020
България
Супер продукт!
Много съм доволна от този сешоар и го ползвам от доста дълго време вече 9 години, което и за мен беше шокиращо! Никакви проблеми не съм имала до сега
Előnyök
Работи перфектно в продължение на години. Идеален е за издухване/ изправяне на коса, ако искате да я предпазите колкото се може повече от топлина.
Hátrányok
няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Használat dátuma 2018-07-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Сешоар
Használat dátuma 2018-07-01
YanaBo
17/04/2019
Україна
Дуже потужний, вічний фен
Даний фен служить мені вже 8 років. Користуємось щоденно, інколи екстернно сушить речі)) Дуже якісний, для когось може бути заважкий і занадто потужний, але я саме такий і хотіла. Єдиний недолік - за 8 років матове покриття верху стало виглядати не дуже презентабельно, але на роботу це ніяк не впливає.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
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