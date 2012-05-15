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Gyártás megszűnt
Élményfürdő-hangulat otthonában
A bikinivonal igény szerinti szőrtelenítése – kényelmes, precíz és bársonyos eredmény a szuperprecíziós vágónak köszönhetően.
Vágás és formázás
A precíz és gyengéd vágókészülék 1 milliméternél is rövidebbre vágja a szőrszálat (akár 0,6 mm-esre).
A higénikus fésűtartozékkal öt különböző hosszúságot állíthat be (2-10 mm-ig), így Ön kreatívan formázhatja bikinivonalát.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gośka21
15/05/2012
Polska
Bardzo dobra
Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
40stka
07/11/2013
Polska
świetny produkt
Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok