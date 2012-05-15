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Gyártás megszűnt

Bikini PerfectBikinivonal-formázó

HP6371/00

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élményfürdő-hangulat otthonában

A bikinivonal igény szerinti szőrtelenítése – kényelmes, precíz és bársonyos eredmény a szuperprecíziós vágónak köszönhetően.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Tökéletesen pontos vágás, kevesebb irritáció

Élményfürdő-hangulat otthonában

  • Vágás és formázás

Precíz és gyengéd vágókészülék

Precíz és gyengéd vágókészülék

A precíz és gyengéd vágókészülék 1 milliméternél is rövidebbre vágja a szőrszálat (akár 0,6 mm-esre).

Higiénikus fésűtartozék

Higiénikus fésűtartozék

A higénikus fésűtartozékkal öt különböző hosszúságot állíthat be (2-10 mm-ig), így Ön kreatívan formázhatja bikinivonalát.

Ezüst ionfésű a higiénikus védelemért

Ezüst ionfésű a higiénikus védelemért

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo dobra

Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

07/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt

Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  