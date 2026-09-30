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Gyártás megszűnt
HP6373/00
Élményfürdő-hangulat otthonában
Vágás, formázás és a nem kívánt szőrzet eltávolítása a bikinivonal területéről, a tökéletes és bársonyos eredményért a szuperprecíziós vágó segítségével.
Vágás, formázás és borotválás
A precíz és gyengéd vágókészülék 1 milliméternél is rövidebbre vágja a szőrszálat (akár 0,6 mm-esre).
A higénikus fésűtartozékkal öt különböző hosszúságot állíthat be (2-10 mm-ig), így Ön kreatívan formázhatja bikinivonalát.
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Értékelések
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok