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Gyártás megszűnt
Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt lábain
Élvezze a hosszan tartóan selymes lábak élményét ennek a Philips epilátornak köszönhetően. A szőrt egészen a gyökerektől távolítja el, így akár négy hét is eltelhet a következő szőrtelenítésig.
Hatékonyságnövelő sapkával
A hatékonyságnövelő sapka optimális pozícióba helyezi az epilátort a leghatékonyabb szőrtelenítés érdekében
Az epilátor hatékony epilálórendszerének köszönhetően bőre hetekig sima és borostamentes marad
A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!
4.6
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lelja
04/07/2019
Україна
Любимый эпилятор уже много лет
Простой в использовании, пользуюсь уже много лет. Очень довольна им. И красивый дизайн
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6402/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6402/00 Epilator
Ilona
04/01/2018
Україна
Продукт виконує свої функції на 100%
Зручний у використанні. Має дві швидкості. Ефективно видаляє волосся.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6402/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6402/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6402/00 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok