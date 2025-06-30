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Gyártás megszűnt

SatinelleEpilátor

HP6503/00

4.5

| (606) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket

Satinelle Ice Premium

Az első kerámiatárcsás epilátor, prémium jeges hűsítővel és szonikus masszírozó rendszerrel

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

A leggyengédebb epilátor, jéggel és szonikus masszázzsal

Satinelle Ice Premium

Szonikus masszírozó rendszer

A magas frekvenciájú masszázs lecsökkenti a szőrelátvolítás kellemetlen érzését

Hipoallergén tárcsák

Hipoallergén tárcsák

Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét, így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.

Prémium jeges hűsítő

Kiválóan követi a test hajlatait az optimális hűsítés és a kíméletes epilálás érdekében.

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Értékelések

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4.5

5-ből

606

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

30/06/2025

Magyarország

Magyarország

SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

Mindenkinek csak ajánlani tudom, az áráért tökéletes.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

13/10/2024

Magyarország

Magyarország

Benti szőrösök mellé!

Kedves Olvasó! Ne keress tovább!! Pontosan ez az a gép, amit keresel akár kisállat mellé, akár csak azért, mert alaposan szeretsz kitakarítani. A képek azután készültek, hogy az amúgy hetente leporszívózott matracot ezzel a géppel alaposan átszívtam a szőrkeféjével. Nekem ez a második ilyen gépem és tényleg nem véletlen, hogy újravásároltam! Az előzőt 4 éve vettem, ahhoz több fej volt, de igazság szerint nem használtam a többi fejet, ezért most ezt a kombinációt vettem, mert csak ezekre van szükségem. Benti macska mellett kettő naponta használom panelben. A leddel olyan csodákat látni a padlón, hogy tyű😳 Ár-érték arányban a legjobb. Jah és sokkal csendesebb, mint az előző! Konkrétan lobbizok emellett a porszívó mellett és akik eddig az ajánlásom miatt választották valamelyik típusát, mindenki maradéktalanul meg van vele elégedve! Ha van szerelem ember és porszívó között akkor nálam ez ilyen.😁 Kisgyerek mellé is ajánlom, mert tényleg hallkabb, mint más gépek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

28/06/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék megfelelt sz elvarasaimnak.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Jó minőség, megfizetheto áron!. Sokáig gondolkodtam a vásárláson, nem kellett volna. 😊

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6725/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6725/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  