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Gyártás megszűnt
Satinelle Ice Premium
Az első kerámiatárcsás epilátor, prémium jeges hűsítővel és szonikus masszírozó rendszerrel
A magas frekvenciájú masszázs lecsökkenti a szőrelátvolítás kellemetlen érzését
Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét, így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.
Kiválóan követi a test hajlatait az optimális hűsítés és a kíméletes epilálás érdekében.
4.5
5-ből
606
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Lacimac
30/06/2025
Magyarország
SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
Mindenkinek csak ajánlani tudom, az áráért tökéletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
P.Eszti
13/10/2024
Magyarország
Benti szőrösök mellé!
Kedves Olvasó! Ne keress tovább!! Pontosan ez az a gép, amit keresel akár kisállat mellé, akár csak azért, mert alaposan szeretsz kitakarítani. A képek azután készültek, hogy az amúgy hetente leporszívózott matracot ezzel a géppel alaposan átszívtam a szőrkeféjével. Nekem ez a második ilyen gépem és tényleg nem véletlen, hogy újravásároltam! Az előzőt 4 éve vettem, ahhoz több fej volt, de igazság szerint nem használtam a többi fejet, ezért most ezt a kombinációt vettem, mert csak ezekre van szükségem. Benti macska mellett kettő naponta használom panelben. A leddel olyan csodákat látni a padlón, hogy tyű😳 Ár-érték arányban a legjobb. Jah és sokkal csendesebb, mint az előző! Konkrétan lobbizok emellett a porszívó mellett és akik eddig az ajánlásom miatt választották valamelyik típusát, mindenki maradéktalanul meg van vele elégedve! Ha van szerelem ember és porszívó között akkor nálam ez ilyen.😁 Kisgyerek mellé is ajánlom, mert tényleg hallkabb, mint más gépek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6727/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
Csabi351
28/06/2024
Magyarország
Ellenőrzött vevő
A termék megfelelt sz elvarasaimnak.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Jó minőség, megfizetheto áron!. Sokáig gondolkodtam a vásárláson, nem kellett volna. 😊
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6725/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SpeedPro FC6725/01 Vezeték nélküli nyeles porszívó
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok