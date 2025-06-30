Nemrég érkezett meg ez a csoda termék. Cica mellé kerestem egy olyan társat a takarításban ami elbánik a bundával és az alom darabkákkal, néha-néha az eljátszott száraztáppal. Na ez a szittyó megvadulsz olyan... nevettem, hogy lámpa lesz a porszívómon.. NA de kérem szépen, mindent IS látok vele... olyan helyeken véltem felfedezni a fent említett apróságokat, hogy nem is gondoltam volna.. Kettő fokozattal rendelkezik, 1 fokozat is bőven elég számomra a felsorolt cumók eltávolítására. Ezt úgy mondom, hogy 50nm lakásról van szó és 2x körbemegyek. Gyárilag a 40p jósolják működési időnek ( 1 fokozat) bőven hozza! Mondom, teszteltem, elfáradok és még mindig van benne juice. 2 fokozat ennek a fele 20p. Szerintem még ez is bőven elég, fene akar majdnem egy órát porszívózni :) Nem találtam még olyat amit ne szívott volna fel 1 fokozatban. Valóban mondjuk a portartály nem túl nagy, na de ez nem is a MAX sorozat, ezt leszámítva, minden szittyózás után kiöntöd és kész, mehet a falra szerelhető kis tartójára tölteni.. Cicás/kutyásoknak ( rövid szőrü) Nagyon ajánlom. Főleg amilyen akcióban most van! Talán a teljes árát már nem éri meg tekintve, hogy mennyivel többet adó termékek vannak azóta a kínáltaban, de a mostani árát 100% megéri! Vegyed-vigyed akció. Ja és külön köszönet a webshopnak, rendelésemet követően 2. munkanapon Nálam volt!!!