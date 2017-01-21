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Gyártás megszűnt
HP6520/01
Élvezze a szatén érintését
A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Vezeték nélküli, újratölthető készülék a kényelmes használatért. Precíziós sapkával az érzékeny területekhez.
Bőrvédő rendszer
Vezeték nélküli
Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a vizesen és szárazon is használható készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden körülmények között biztos fogást nyújt.
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé téve az epilálást.
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.
3.3
5-ből
4
Értékelések
Geanina
21/01/2017
România
Ellenőrzött vevő
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Epilator
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok