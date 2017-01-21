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Gyártás megszűnt

SatinSoftEpilátor

HP6520/01

3.3

| (4) Értékelések

Élvezze a szatén érintését

A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Vezeték nélküli, újratölthető készülék a kényelmes használatért. Precíziós sapkával az érzékeny területekhez.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Skin Care rendszerrel rendelkező epilátor

Élvezze a szatén érintését

  • Bőrvédő rendszer

  • Vezeték nélküli

Hámlasztókefe a bőr ragyogásának fokozására.

Hámlasztókefe a bőr ragyogásának fokozására.

Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a vizesen és szárazon is használható készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden körülmények között biztos fogást nyújt.

A rezgő masszázsrendszer stimulálja a bőrt

A rezgő masszázsrendszer stimulálja a bőrt

A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé téve az epilálást.

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.

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Értékelések

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3.3

5-ből

4

Értékelések

4
3

21/01/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6520/01 Depilator

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  