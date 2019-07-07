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Gyártás megszűnt
Élvezze a szatén érintését
A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Száraz és vizes használatra is alkalmas, hogy könnyen beilleszthesse napi tisztálkodási rutinjába. A csomag fésűtartozékkal rendelkező borotvafejet is tartalmaz.
Bőrvédő rendszer
Nedves és száraz használathoz
Borotvafej
Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a vizesen és szárazon is használható készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden körülmények között biztos fogást nyújt.
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé téve az epilálást.
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.
4.6
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Iva95
07/07/2019
Україна
Цілком задоволена продуктом, рекомендую
Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Lenchik92
18/05/2018
Україна
Цей продукт якісний та виконує свої функції...
Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Depilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Depilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok