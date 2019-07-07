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Gyártás megszűnt

SatinSoftEpilátor

HP6522/01

4.6

| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a szatén érintését

A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Száraz és vizes használatra is alkalmas, hogy könnyen beilleszthesse napi tisztálkodási rutinjába. A csomag fésűtartozékkal rendelkező borotvafejet is tartalmaz.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Epilátor Skin Perfect rendszerrel

Élvezze a szatén érintését

  • Bőrvédő rendszer

  • Nedves és száraz használathoz

  • Borotvafej

Hámlasztókefe a bőr ragyogásának fokozására.

Hámlasztókefe a bőr ragyogásának fokozására.

Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a vizesen és szárazon is használható készülék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden körülmények között biztos fogást nyújt.

A rezgő masszázsrendszer stimulálja a bőrt

A rezgő masszázsrendszer stimulálja a bőrt

A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé téve az epilálást.

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.

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Értékelések

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4.6

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Цілком задоволена продуктом, рекомендую

Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор

18/05/2018

Україна

Україна

Цей продукт якісний та виконує свої функції...

Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Епілятор

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Depilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinSoft HP6522/01 Depilator

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  