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Gyártás megszűnt
Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart
A SatinPerfect extra széles feje és a speciális felületű kerámiatárcsái egyetlen mozdulattal távolítják el a szőrszálakat, tökéletes epilálási élményt nyújtva Önnek! Hosszan tartó simaság 4 héten át! Sima bőr percek alatt, hetekig tartó eredménnyel.
Epiláljon, formázzon és igazítson
Az extra széles epilálófej egy mozdulattal több szőrszálat talál meg és távolít el. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, ezzel kellemesebbé téve az epilálást
A beépített Opti-light fénnyel még a legvékonyabb, legapróbb szőrszálak is felfedezhetők
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Yana1103
03/08/2019
България
Много добър продукт!
Използвам модела повече от 5 години и съм доволна. Всяка седмица. Лека забележка е само натрупването на вече епилираните малки косъмчета във вътрешността на главата и невъзможното им отстраняване. Два пъти съм го отремонтирала поради тази причина в оторизиран сервиз във Варна.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok