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Gyártás megszűnt

SatinPerfectEpilátor

HP6574/00

4.8

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart

A SatinPerfect extra széles feje és a speciális felületű kerámiatárcsái egyetlen mozdulattal távolítják el a szőrszálakat, tökéletes epilálási élményt nyújtva Önnek! Hosszan tartó simaság 4 héten át! Sima bőr percek alatt, hetekig tartó eredménnyel.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart

  • Precíziós modell

Az extra széles fej egyetlen mozdulattal több szőrt távolít el

Az extra széles fej egyetlen mozdulattal több szőrt távolít el

Az extra széles epilálófej egy mozdulattal több szőrszálat talál meg és távolít el. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt

A rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt

A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, ezzel kellemesebbé téve az epilálást

Az Opti-light a legfinomabb szőrszálakat is megmutatja

Az Opti-light a legfinomabb szőrszálakat is megmutatja

A beépített Opti-light fénnyel még a legvékonyabb, legapróbb szőrszálak is felfedezhetők

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Értékelések

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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.

Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/20 Depilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/20 Depilator

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  