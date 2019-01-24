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Gyártás megszűnt
Sima lábak pillanatok alatt, és az eredmény hetekig tart
A SatinPerfect extra széles feje és a speciális felületű kerámiatárcsái egyetlen mozdulattal távolítják el a szőrszálakat, tökéletes epilálási élményt nyújtva Önnek! Hosszan tartó simaság 4 héten át! Sima bőr percek alatt, hetekig tartó eredménnyel.
Precíziós modell
Az extra széles epilálófej egy mozdulattal több szőrszálat talál meg és távolít el. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt
A gyengéden rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt, ezzel kellemesebbé téve az epilálást
A beépített Opti-light fénnyel még a legvékonyabb, legapróbb szőrszálak is felfedezhetők
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok