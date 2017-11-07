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Gyártás megszűnt
Tegye bőrét tökéletessé
A SkinPerfect rendszerrel rendelkező Philips SatinPerfect epilátor még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítja, miközben óvja a bőrt. A zuhanyzás közbeni kényelmes epilálást biztosítva nedves és száraz bőrön is használható. A csomag nedves és száraz epilátort, fésűvel ellátott borotvafejet és intelligens csipeszt is tartalmaz.
Nedves és száraz használathoz
Epilátor luxus kiadásban
Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik, melyek gyengéden eltávolítják még a puha szőrszálakat is
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.
Nedves és száraz használathoz.
4.8
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Johanna22
07/11/2017
Magyarország
Superb!
A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Epilátor
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Használat dátuma 2019-10-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Használat dátuma 2019-10-26
Елена
31/12/2016
България
Препоръчвам
Филипс отново не ме разочароваха, работи бързо и прецизно! Малко по-шумен е отколкото ми се искаше
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епилатор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епилатор
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok