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Gyártás megszűnt

SatinPerfectEpilátor

HP6581/00

4.8

| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tegye bőrét tökéletessé

A SkinPerfect rendszerrel rendelkező Philips SatinPerfect epilátor még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítja, miközben óvja a bőrt. A zuhanyzás közbeni kényelmes epilálást biztosítva nedves és száraz bőrön is használható. A csomag nedves és száraz epilátort, fésűvel ellátott borotvafejet és intelligens csipeszt is tartalmaz.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Epilátor Skin Perfect rendszerrel

Tegye bőrét tökéletessé

  • Nedves és száraz használathoz

  • Epilátor luxus kiadásban

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik, melyek gyengéden eltávolítják még a puha szőrszálakat is

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.

Nedves és száraz használat, akár a zuhany alatt is

Nedves és száraz használat, akár a zuhany alatt is

Nedves és száraz használathoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/11/2017

Magyarország

Magyarország

Superb!

A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Használat dátuma 2019-10-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Használat dátuma 2019-10-26

31/12/2016

България

България

Препоръчвам

Филипс отново не ме разочароваха, работи бързо и прецизно! Малко по-шумен е отколкото ми се искаше

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епилатор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6581/00 Епилатор

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  