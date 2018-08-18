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Gyártás megszűnt
A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának
Ez a hajszárító megfelelő formázást és védelmet nyújt haja számára
Salon Essential
hajszárító
Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.
4.9
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ever4get2
18/08/2018
Magyarország
Kompakt. Utazáshoz tökéletes. Nagyon szeretem.
Utazásokkor használom leginkább a kis mérete miatt. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Csak ajànlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential
OlenaLa
27/06/2019
Україна
Відмінний фен, простий і не дорогий
Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential
mar2707
08/04/2019
Україна
дуже задоволена покупкою!
Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)