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Gyártás megszűnt

Salon Essential

HP8106/00

4.9

| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának

Ez a hajszárító megfelelő formázást és védelmet nyújt haja számára

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Szárítsa haját a megfelelő ápolással

A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának

  • Salon Essential

  • hajszárító

1400 W-os gyors és kíméletes szárítás

1400 W-os gyors és kíméletes szárítás

Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/08/2018

Magyarország

Magyarország

Kompakt. Utazáshoz tökéletes. Nagyon szeretem.

Utazásokkor használom leginkább a kis mérete miatt. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Csak ajànlani tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential

27/06/2019

Україна

Україна

Відмінний фен, простий і не дорогий

Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential

08/04/2019

Україна

Україна

дуже задоволена покупкою!

Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8106/00 Salon Essential

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 